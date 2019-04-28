Недостаток сна и нервы наносят серьезный ущерб сердцу

Немецкие ученые выяснили, что недосып и стресс на работе значительно сокращают продолжительность жизни.

В исследовании участвовали 1959 человек с гипертонией. Оказалось, что те, кто работал в постоянном стрессе умирал в 1,6 раза чаще. Кроме того, недостаток сна увеличивал риск преждевременной смерти в 3 раза. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!

"К сожалению, плохой сон и стресс на работе часто идут рука об руку, а в сочетании с гипертонией эффект еще более токсичен", – сказал один из авторов исследования, профессор Карл-Хайнц Ладвиг.