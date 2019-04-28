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Найден исцеляющий от рака препарат

Фото: www.globallookpress.com
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Опасную болезнь уже скоро смогут успешно вылечивать

Американские ученые сумели разработать препарат, который успешно справляется с распространением метастаз после лечения от рака молочной железы.

Отмечается, что специальное лекарство снижает активность белка, который отвечает за передвижение опасных клеток по организму. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.

По словам медиков, после успешной ремиссии у пациентов часто случается рецидив. Однако новое открытие позволит свести риски повторения заболевания до минимума.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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