Найден исцеляющий от рака препарат

Опасную болезнь уже скоро смогут успешно вылечивать

Американские ученые сумели разработать препарат, который успешно справляется с распространением метастаз после лечения от рака молочной железы.

Отмечается, что специальное лекарство снижает активность белка, который отвечает за передвижение опасных клеток по организму. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.

По словам медиков, после успешной ремиссии у пациентов часто случается рецидив. Однако новое открытие позволит свести риски повторения заболевания до минимума.