Найден исцеляющий от рака препарат

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Американские ученые сумели разработать препарат, который успешно справляется с распространением метастаз после лечения от рака молочной железы.
Отмечается, что специальное лекарство снижает активность белка, который отвечает за передвижение опасных клеток по организму. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.
По словам медиков, после успешной ремиссии у пациентов часто случается рецидив. Однако новое открытие позволит свести риски повторения заболевания до минимума.
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