Секрет прост: давление снизят популярные продукты

Главное - сбалансированный рацион

Правильная диета, богатая овощами, фруктами, орехами и оливковым маслом, поможет нормализовать скачки давления.

По мнению автора статей и книг о питании Марлы Хеллер, эти продукты содержат много антиоксидантов, а также витаминов и минералов. Нежирное мясо и морепродукты тоже должны быть добавлены в рацион, так как они содержат много белка.

При этом диетолог рекомендует не чаще трех раз в неделю есть красное мясо, даже с учетом того, что свинина и говядина сейчас гораздо менее жирные, чем 25 лет назад. Специалист подчеркивает, что в таком мясе много калия, который способствует снижению кровяного давления.

Пользу при гипертонии принесет и жирная морская рыба: сельдь, тунец, скумбрия, сардины, палтус или лосось. Это самый лучший источник полезных жирных кислот, напоминает Хеллер. Она также считает, что фрукты и овощи можно употреблять в любом виде – свежими, замороженными и даже консервированными. При этом нужно следить, чтобы в сиропе было как можно меньше сахара, а овощи не были бы слишком солеными.

Гипертоникам обязательно надо включить в свое меню ягоды: красные и синие богаты антиоксидантами, а в косточковых много клетчатки, улучшающей микрофлору кишечника. Не следует забывать и о молочных продуктах: в них много белка, кальция, калия, магния и витамина D, сообщает телеканал "Звезда".

