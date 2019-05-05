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Водопроводная вода вызывает рак

Фото: www.globallookpress.com
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В жидкости находятся опасные химические вещества

Американские ученые из Environmental Working Group заявили, что вода из-под крана провоцирует риск развития рака.

Отмечается, что в системах водоснабжения содержатся такие химические вещества как мышьяк, шестивалентный хром и радиоактивные элементы (уран и радий), передает CNN. По словам специалистов, эти вещества в 47% случаев вызывают онкологические заболевания.

Эксперты советуют использовать специальные сертифицированные фильтры, которые направлены на очистку питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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