Водопроводная вода вызывает рак

Нибиру
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Американские ученые из Environmental Working Group заявили, что вода из-под крана провоцирует риск развития рака.
Отмечается, что в системах водоснабжения содержатся такие химические вещества как мышьяк, шестивалентный хром и радиоактивные элементы (уран и радий), передает CNN. По словам специалистов, эти вещества в 47% случаев вызывают онкологические заболевания.
Эксперты советуют использовать специальные сертифицированные фильтры, которые направлены на очистку питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.
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