Водопроводная вода вызывает рак

В жидкости находятся опасные химические вещества

Американские ученые из Environmental Working Group заявили, что вода из-под крана провоцирует риск развития рака.

Отмечается, что в системах водоснабжения содержатся такие химические вещества как мышьяк, шестивалентный хром и радиоактивные элементы (уран и радий), передает CNN. По словам специалистов, эти вещества в 47% случаев вызывают онкологические заболевания.

Эксперты советуют использовать специальные сертифицированные фильтры, которые направлены на очистку питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.