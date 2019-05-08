Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа неожиданная польза сала

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРазвеяны мифы о сердечной недостаточности
Диетологи реабилитировали жирную еду

Специалисты по здоровому питанию десятилетиями считали сало вредным для здоровья продуктом, однако недавно выяснилось, что это мнение далеко от истины.

Сало – весьма калорийный продукт, в 100 г содержится до 770 калорий. Однако, если ограничить его потребление 10-30 г в день, вреда от не будет, только польза. 

Сало – источник множества полезных веществ, в нем есть витамины А, D и E, а также арахидоновая кислота – незаменимая для организма омега 6-ненасыщенная жирная кислота. Это вещество улучшает работу головного мозга, полезно для сердечной мышцы и помогает нормализовать холестериновый обмен. Кроме того, в сале много селена – это мощный антиоксидант, помогающий поддерживать здоровье организма в целом.

Кроме того, если съедать кусочек сала по утрам, можно нормализовать выделительные процессы, избавиться от излишков желчи и предотвратить образование камней в желчном пузыре.

Однако есть у сала и противопоказания. С осторожностью следует употреблять этот продукт тем, кто страдает от заболеваний печени, почек, поджелудочной железы и желчного пузыря. Эксперты советуют внимательно выбирать сало и научиться самостоятельно его засаливать, сообщает портал HotGEO.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Паспорта РФ для украинцев объявили нелегальными

Выехать за границу жители Донбасса не смогут

Вот и конец: Кокорину и Мамаеву дали реальные сроки

Спортсмены отправятся за решетку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей