Диетологи реабилитировали жирную еду

Специалисты по здоровому питанию десятилетиями считали сало вредным для здоровья продуктом, однако недавно выяснилось, что это мнение далеко от истины.

Сало – весьма калорийный продукт, в 100 г содержится до 770 калорий. Однако, если ограничить его потребление 10-30 г в день, вреда от не будет, только польза.

Сало – источник множества полезных веществ, в нем есть витамины А, D и E, а также арахидоновая кислота – незаменимая для организма омега 6-ненасыщенная жирная кислота. Это вещество улучшает работу головного мозга, полезно для сердечной мышцы и помогает нормализовать холестериновый обмен. Кроме того, в сале много селена – это мощный антиоксидант, помогающий поддерживать здоровье организма в целом.

Кроме того, если съедать кусочек сала по утрам, можно нормализовать выделительные процессы, избавиться от излишков желчи и предотвратить образование камней в желчном пузыре.

Однако есть у сала и противопоказания. С осторожностью следует употреблять этот продукт тем, кто страдает от заболеваний печени, почек, поджелудочной железы и желчного пузыря. Эксперты советуют внимательно выбирать сало и научиться самостоятельно его засаливать, сообщает портал HotGEO.



