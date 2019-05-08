На Земле зафиксировали активное движение литосферных плит

Геологи из Лиссабонского университета предупредили человечество об угрозе разлома.

По их словам, у побережья Португалии нижняя часть литосферной плиты отходит от верхней, то есть буквально расслаивается. При этом подобное явление еще ни разу не было зафиксировано в истории человечества.

Отмечается, что аномальные сдвиги плит происходят на большой скорости и простираются на глубину до 250 километров. Эксперты планируют продолжить исследование, чтобы получить доказательства своей теории. Об этом говорится в докладе.