Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдены доказательства скорого конца света

Кадр из фильма "2012"
На Земле зафиксировали активное движение литосферных плит

Геологи из Лиссабонского университета предупредили человечество об угрозе разлома.

По их словам, у побережья Португалии нижняя часть литосферной плиты отходит от верхней, то есть буквально расслаивается. При этом подобное явление еще ни разу не было зафиксировано в истории человечества.

Отмечается, что аномальные сдвиги плит происходят на большой скорости и простираются на глубину до 250 километров. Эксперты планируют продолжить исследование, чтобы получить доказательства своей теории. Об этом говорится в докладе.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Паспорта РФ для украинцев объявили нелегальными

Выехать за границу жители Донбасса не смогут

Вот и конец: Кокорину и Мамаеву дали реальные сроки

Спортсмены отправятся за решетку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей