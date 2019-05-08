Создатели Ил-2 украли идею у пришельцев

Следов не осталось. Их уничтожили во время войны

Боевые самолеты СССР – "сплав" смекалки специалистов и, конечно же, рабочих рук. При создании штурмовиков использовались обломки космических кораблей инопланетных существ, полагают уфологи. По их версии, советские конструкторы промышляли в местах крушения НЛО.

Однако их творения стерла с лица земли Великая Отечественная война. Точнее, их специально уничтожили, дабы замести следы, пишет Vista News.

Этим исследователи всего странного объясняют триумф армии Гитлера в начале войны и победу за победой советской авиации к ее окончанию. Мол, инженерам поступил приказ – придумать бронь для Ил-2 из инновационного материала.

Не спроста же самолет называли "королям неба". В итоге с конвейера вышли 36 тысяч боевых крылатых машин, век которых был коротким.

По мнению летчика-испытателя и доктора технических наук Марины Попович, на территории страны Советов произошло пять катастроф с НЛО. Фрагменты аппаратов пришельцев инженеры распилили лишь благодаря алмазным инструментам, настолько прочным был инопланетный материал.