Названы малозаметные признаки диабета

Нибиру
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Диабет – опасная болезнь, симптомы которой проявляются задолго до начала заболевания. Эксперты назвали основные признаки, при которых нужно немедленно обратиться к врач.
В первую очередь, стоит обратить внимание на странные изменения кожи. Речь идет не только о внешнем виде, но и об ощущениях.
Кроме того, тревогу может вызвать и потемнения в области шеи, подмышек и паха, передает Everyday Health.
Еще одним симптомом являются проблемы с мочеполовой системой из-за повреждений кровеносных сосудов. Также высокая потливость ночью и яркие сны могут говорить о недуге.
Специалисты также советуют обратить внимание на незаживающие порезы и раны. При наличии хотя бы одного их этого признака стоит обратиться к врачу.
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