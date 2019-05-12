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Названы малозаметные признаки диабета

Фото: www.globallookpress.com
Серьезный недуг можно заметить еще на ранних стадиях

Диабет – опасная болезнь, симптомы которой проявляются задолго до начала заболевания. Эксперты назвали основные признаки, при которых нужно немедленно обратиться к врач.

В первую очередь, стоит обратить внимание на странные изменения кожи. Речь идет не только о внешнем виде, но и об ощущениях.

Кроме того, тревогу может вызвать и потемнения в области шеи, подмышек и паха, передает Everyday Health.

Еще одним симптомом являются проблемы с мочеполовой системой из-за повреждений кровеносных сосудов. Также высокая потливость ночью и яркие сны могут говорить о недуге.

Специалисты также советуют обратить внимание на незаживающие порезы и раны. При наличии хотя бы одного их этого признака стоит обратиться к врачу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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