Названы малозаметные признаки диабета

Серьезный недуг можно заметить еще на ранних стадиях

Диабет – опасная болезнь, симптомы которой проявляются задолго до начала заболевания. Эксперты назвали основные признаки, при которых нужно немедленно обратиться к врач.

В первую очередь, стоит обратить внимание на странные изменения кожи. Речь идет не только о внешнем виде, но и об ощущениях.

Кроме того, тревогу может вызвать и потемнения в области шеи, подмышек и паха, передает Everyday Health.

Еще одним симптомом являются проблемы с мочеполовой системой из-за повреждений кровеносных сосудов. Также высокая потливость ночью и яркие сны могут говорить о недуге.

Специалисты также советуют обратить внимание на незаживающие порезы и раны. При наличии хотя бы одного их этого признака стоит обратиться к врачу.