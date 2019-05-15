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Британский ученый расшифровал таинственный манускрипт Войнича

Фото: commons.wikimedia.org
Рукопись, над которой бились криптографы и лингвисты, наконец-то прочитали

Нестандартное мышление и изобретательность помогли доктору Джерарду Чеширу из Бристольского университета за 2 недели разгадать тайну, над которой исследователи ломали голову более ста лет.

Чешир определил, что знаменитый "манускрипт Войнича" написан на протороманском языке. По мнению Чешира, рукопись XV в. представляет собой своего рода справочник, скомпилированный монахами-доминиканцами для королевы Марии Арагонской, сообщает Phys.org.

Протороманский язык – предок современных романских языков: португальского, испанского, французского, итальянского, румынского, каталанского и галисийского. Этот язык был широко распространен в Средние века в Средиземноморье, однако на нем писали очень мало, так как официальным языком того времени была латынь, напоминает "ФедералПресс".

Чешир подчеркивает, что протороманский – вымерший язык. Его алфавит – комбинация знакомых и неизвестных символов. При письме не используются знаки препинания, в нем не отмечаются двойные согласные, зато используются латинские аббревиатуры.

Рукопись Войнича, или манускрипт Войнича, – иллюстрированный кодекс, датируемый первой половиной XV века. Документ написан неизвестным автором, свое название он получил в честь антиквара Вильфреда Войнича, который купил его в 1912 году. Манускрипт интенсивно изучался как любителями криптографии, так и профессиональными дешифровальщиками. До сегодняшнего дня считалось, что книга была написана на искусственном языке или же на одном из европейских языков, зашифрованном неизвестным методом.

Валентина МАЙОРОВА
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