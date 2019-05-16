Названы первые симптомы камней в почках

Мочекаменная болезнь – одно из самых распространенных урологических заболеваний

Это твердые отложения, состоящие из минералов и солей, обычно желтого или коричневого цвета. Первое время они не вызывают болевых ощущений. Признаки заболевания появляются, когда камни начинают перемещаться и попадают в мочеточник – трубку, соединяющую почку и мочевой пузырь.

Образование камней в почках вызывает мучительные боли. Однако процесс можно предотвратить, если вовремя распознать признаки заболевания. Об этом рассказал врач из американской клиники Mayo Clinic Дэвид Паттерсон, передает портал Mednote.

Прежде всего нельзя игнорировать сильную, накатывающую волнами боль, которая может отдавать в нижнюю часть живота, спину и бок. При таких болях следует немедленно обратиться за помощью к врачу, особенно если они не проходят даже при смене положения. Кроме того,заболевание сопровождается необъяснимой тошнотой, рвотой и ознобом. Также обращайте внимание на процесс мочеиспускания: если позывы становятся подозрительно частыми, лучше обратиться к врачу.

Дэвид Паттерсон предупредил, что чрезмерное потребление белка, соли и сахара повышает риск заболевания. Также в образовании минеральных и солевых отложений играют роль генетика, лишний вес, обезвоживание организма и даже особенности региона, в котором живет человек (климат, состав воды).

При своевременном лечении заболевание безопасно, в противном случае мочекаменная болезнь вызывает осложнения – инфекцию почек и нарушение их работы, отмечает "Вечерняя Москва".