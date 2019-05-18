В соках нашли серьезную опасность

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
267 новости
Употребление свежевыжатых соков наносит серьезный ущерб здоровью. К такому выводу пришли американские ученые.
Специалисты следили за повседневной жизнью 13,4 тысячи людей, употреблявших различные сладкие напитки. Сравнивались показатели смертности среди тех, кто получал в день до 5% калорий из жидкости, и тех, кто получал более 10%, передает журнал JAMA Network Open.
Оказалось, что во второй группе риск развития ишемической болезни сердца значительно повышался. При этом отмечается, что даже в свежевыжатом соке есть сахар. По их словам, после усвоения его организмом реакция практически одинакова по сравнению с газировкой.
В деле появился новый поворот