В соках нашли серьезную опасность

Напиток оказался не полезнее газировки

Употребление свежевыжатых соков наносит серьезный ущерб здоровью. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты следили за повседневной жизнью 13,4 тысячи людей, употреблявших различные сладкие напитки. Сравнивались показатели смертности среди тех, кто получал в день до 5% калорий из жидкости, и тех, кто получал более 10%, передает журнал JAMA Network Open.

Оказалось, что во второй группе риск развития ишемической болезни сердца значительно повышался. При этом отмечается, что даже в свежевыжатом соке есть сахар. По их словам, после усвоения его организмом реакция практически одинакова по сравнению с газировкой.