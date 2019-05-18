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В соках нашли серьезную опасность

Фото: www.globallookpress.com
Напиток оказался не полезнее газировки

Употребление свежевыжатых соков наносит серьезный ущерб здоровью. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты следили за повседневной жизнью 13,4 тысячи людей, употреблявших различные сладкие напитки. Сравнивались показатели смертности среди тех, кто получал в день до 5% калорий из жидкости, и тех, кто получал более 10%, передает журнал JAMA Network Open.

Оказалось, что во второй группе риск развития ишемической болезни сердца значительно повышался. При этом отмечается, что даже в свежевыжатом соке есть сахар. По их словам, после усвоения его организмом реакция практически одинакова по сравнению с газировкой.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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