Это конец: второе Солнце погубит Землю

Земной шар высохнет под палящими лучами

Все чаще очевидцы замечают в небе второе светило рядом с нашим Солнцем. Некоторые астрономы пришли к выводу, что в нашей Галактике появилась еще одна звездная система.

Космологи заявили ранее, что две галактики – наша и соседняя – уже слились в одну. Эта гипотеза вызвала бурные возражения у последователей традиционной науки, однако опровергнута она не была, напоминает VistaNews.

Альтернативные эксперты уверены, что слияние уже произошло, при этом соседняя галактика оказалась не просто скоплением космического мусора, как считалось ранее. В ней содержится собственная Солнечная система, причем, не одна.

Перспективы выживания человечества в свете этого факта выглядят не очень утешительно. Ранее американские СМИ уже сообщили о том, что за последнее время уровень воды в антарктических морях поднялся почти на 2 метра. Это могло произойти из-за сильного повышения температуры, которое происходит не только от нашего Солнца, но и от нового соседнего светила.

Появление двух Солнц в одной галактике просто убьет Землю, считают эксперты. Наша голубая планета буквально "высохнет" за счет аномально высоких температур, причем произойдет это очень быстро. Возможно, апокалипсис наступит до конца нынешнего года. Все зависит от того, приблизится ли второе Солнце к нашему или минует его. Если соседняя галактика пройдет насквозь через нашу, человечество выживет, однако вероятность этого весьма невелика, предупреждают конспирологи.