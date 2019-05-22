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Назван необычный признак рака у женщин

Фото: www.globallookpress.com
Слабый пол оказался более уязвим

Женщины, страдающие от внезапной остановки дыхания во сне – апноэ, чаще болеют раком, чем мужчины, у которых диагностирован тот же недуг. 

Греческие ученые провели масштабное исследование, проанализировав истории болезней более чем 19 тысяч человек. Синдром внезапной остановки дыхания приводит к тому, что уровень кислорода в крови падает, а сон становится прерывистым. Авторы исследования считают, что именно эти факторы влияют на развитие рака.

При этом медики пока не могут точно объяснить механизма того, как апноэ влияет на возникновение онкологических заболеваний, а также причины, по которой женщины оказались более уязвимыми перед раком, сообщает Medical Xpress.

Симптомами синдрома внезапной остановки дыхания являются храп, усталость, бессонница, прерывистый сон, депрессии и головные боли, напоминает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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