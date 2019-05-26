Назван способ оставаться в форме во время отпуска

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Американские специалисты нашли способ как не набрать лишний вес во время отпуска.
В исследовании участвовали 111 человек в возрасте от 18 до 65 лет, которые старались сохранить свой вес в течение двух месяцев, передает EurekAlert!.
Оказалось, что те, кто ежедневно взвешивался похудели в среднем на 0,8 кг. При этом в другой группе, где не было весов, люди прибавили 2,2 кг.
По мнению ученых, это связано с тем, что после частых взвешиваний люди начинают уделять больше времени спорту и более тщательно контролируют количество употребляемой пищи.
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