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Найден способ обнаружить рак мочевого пузыря на ранних стадиях

Фото: www.globallookpress.com
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Тест спасет жизнь пациентам

Российские ученые вместе со специалистами из Португалии и Франции сумели найти способ, благодаря которому можно обнаружить рак мочевого пузыря на ранних стадиях.

Эксперты изучили состав мочи, крови и злокачественных образований у пациентов. В результате они нашли в анализах обрывки ДНК из погибших атипичных клеток, передает научный журнал EBioMedicine.

Ученые создали специальный тест, с помощью которого в биологических материалах можно найти обрывки ДНК. Это позволило обнаружить опасный недуг.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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