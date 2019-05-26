Найден способ обнаружить рак мочевого пузыря на ранних стадиях

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
271 новости
Российские ученые вместе со специалистами из Португалии и Франции сумели найти способ, благодаря которому можно обнаружить рак мочевого пузыря на ранних стадиях.
Эксперты изучили состав мочи, крови и злокачественных образований у пациентов. В результате они нашли в анализах обрывки ДНК из погибших атипичных клеток, передает научный журнал EBioMedicine.
Ученые создали специальный тест, с помощью которого в биологических материалах можно найти обрывки ДНК. Это позволило обнаружить опасный недуг.
Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова