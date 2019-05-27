Открыты неожиданные причины заболеваний сердца

На сердечную недостаточность влияют пищевые привычки

Европейское общество кардиологов представило новое исследование в области сердечно-сосудистых заболеваний. Medicalxpress передает, что врачи доказали прямое влияние состояния кишечной микробиоты на здоровье человека, в частности, на его сердце.

Норвежский доктор Кристиане Майерхофер подчеркнул, что ученые уже доказывали связь скудного биологического набора микробов в кишечнике с заболеваниями сердца. Теперь им удалось подтвердить, что это обусловлено недостатком клетчатки в рационе. Для поддержания микрофлоры в норме эксперты рекомендуют потреблять больше овощей и фруктов, чтобы удерживать баланс биологических разнообразий бактерий.

Врачи также предупредили, что частое потребление мяса приводит к высоким показателям триметиламин-N-оксида (ТМАО): он является причиной смертельных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кристиане Майерхофер рекомендует потреблять блюда из мяса не более трех раз в неделю и взять за привычку есть больше продуктов растительного происхождения. Это поможет избежать риски заболеваний, требующих пересадку сердца, и преждевременную смерть.