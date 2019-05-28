Раскрыт секрет долголетия: целеустремленные люди живут дольше

Наличие планов на будущее уменьшит риск ранней смерти

Регулярные физические нагрузки, правильное питание, уход за своим телом, отсутствие вредных привычек – вот ключи к долголетию, как давно утверждают ученые. Но новые исследования показали: также необходимо ставить цели на будущее.

Как сообщает JAMA Network Open, начиная с 1992 г., специалисты из Мичиганского университета провели масштабное исследование, чтобы выявить соотношение между наличием жизненной цели и риском ранней смерти. В 2006 г. около семи тысяч добровольцев прошли специальный тест, в котором предлагалось оценить, насколько они согласны с такими утверждениями как "Мне нравится строить планы на будущее и воплощать их в жизнь" и "Мои ежедневные занятия кажутся мне скучными и бесполезными".

Следующие четыре года специалисты следили за благополучием добровольцев. Выяснилось, что среди тех, кто позитивно смотрел на жизнь и ставил цели, умерли 17 человек, в то время как в группе с низкой мотивацией и отсутствием планов скончались 83 респондента. Специалисты отметили, что чаще всего причиной летального исхода были заболевания сердца и сердечнососудистой системы.

На данный момент исследования продолжаются. Экспертам предстоит выяснить, может ли в таком случае наличие цели уменьшить риск ранней смерти.