Инопланетяне построили на Луне мегаполис

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На спутнике Земли обнаружили огромное сооружение, похожее на древнеримский Колизей. По мнению уфологов, форма здания выбрана не просто так – инопланетные строители якобы знают о том, что на Земле есть подобное сооружение.
Однако некоторые конспирологи уверены, что дело обстоит ровно наоборот: идея строительства римского Колизея получена от инопланетных цивилизаций. Как бы то ни было, мегаполис на Луне имеет форму купола, напоминая древние строения городов Византии, Древней Греции и Рима.
Некоторые уфологи утверждают, что пришельцы регулярно летают на Землю и следят за людьми. Инопланетяне проявляют большой интерес к изучению менталитета человека, а также ищут подходящие места для баз своих летающих тарелок.
Лунный мегаполис обитаем, утверждают эксперты, – в кратере можно разглядеть, как появляются те или иные изменения, а НЛО проходят через "двери". Возможно, Колизей когда-то был древней стоянкой летающих тарелок – его гигантские размеры вполне подойдут для летательных аппаратов инопланетян, отмечает VistaNews.
В NASA не стали комментировать информацию о якобы построенном на Луне городе-куполе.
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