Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдено суперлекарство от опасных бактерий

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПобедить жару: какие продукты помогут легче перенести летний зной
Вещество убивает микроорганизмы, устойчивые к обычным антибиотикам

Исследовательская команда под руководством профессора Джима Томаса нашла лекарство, способное справиться с грамотрицательными бактериями, вызывающими такие опасные болезни, как пневмония, а также инфекции мочеполовой системы и системы кровообращения.

С подобными болезнетворными микроорганизмами нелегко справиться, так как антибиотики с трудом проникают через их толстую клеточную мембрану, объясняется в статье, опубликованной на Phys.org. 

Специалисты напоминают, что от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к антибиотикам, в Британии ежегодно умирают 25 тысяч человек. Исследователи считают, что, если не будет найдено средство от подобных супербактерий, к 2050 г. от них каждый год будут умирать 10 миллионов человек в мире.

Эксперты подчеркивают, что новых лекарств, которые подходят для уничтожения грамотрицательных бактерий, за последние полвека разработано не было, так что исследование ученых из университета Шеффилда – настоящий прорыв.

В дальнейшем специалисты планируют найти лекарство от других видов микроорганизмов, резистентных к антибиотикам.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей