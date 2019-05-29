Найдено суперлекарство от опасных бактерий

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Исследовательская команда под руководством профессора Джима Томаса нашла лекарство, способное справиться с грамотрицательными бактериями, вызывающими такие опасные болезни, как пневмония, а также инфекции мочеполовой системы и системы кровообращения.
С подобными болезнетворными микроорганизмами нелегко справиться, так как антибиотики с трудом проникают через их толстую клеточную мембрану, объясняется в статье, опубликованной на Phys.org.
Специалисты напоминают, что от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к антибиотикам, в Британии ежегодно умирают 25 тысяч человек. Исследователи считают, что, если не будет найдено средство от подобных супербактерий, к 2050 г. от них каждый год будут умирать 10 миллионов человек в мире.
Эксперты подчеркивают, что новых лекарств, которые подходят для уничтожения грамотрицательных бактерий, за последние полвека разработано не было, так что исследование ученых из университета Шеффилда – настоящий прорыв.
В дальнейшем специалисты планируют найти лекарство от других видов микроорганизмов, резистентных к антибиотикам.
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