Найдено суперлекарство от опасных бактерий

Вещество убивает микроорганизмы, устойчивые к обычным антибиотикам

Исследовательская команда под руководством профессора Джима Томаса нашла лекарство, способное справиться с грамотрицательными бактериями, вызывающими такие опасные болезни, как пневмония, а также инфекции мочеполовой системы и системы кровообращения.

С подобными болезнетворными микроорганизмами нелегко справиться, так как антибиотики с трудом проникают через их толстую клеточную мембрану, объясняется в статье, опубликованной на Phys.org.



Специалисты напоминают, что от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к антибиотикам, в Британии ежегодно умирают 25 тысяч человек. Исследователи считают, что, если не будет найдено средство от подобных супербактерий, к 2050 г. от них каждый год будут умирать 10 миллионов человек в мире.

Эксперты подчеркивают, что новых лекарств, которые подходят для уничтожения грамотрицательных бактерий, за последние полвека разработано не было, так что исследование ученых из университета Шеффилда – настоящий прорыв.

В дальнейшем специалисты планируют найти лекарство от других видов микроорганизмов, резистентных к антибиотикам.