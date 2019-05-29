Изменение диеты привело к роковым последствиям

Тайна исчезновения с лица земли родственных человеку неандертальцев, похоже, раскрыта. Ранее считалось, что их истребили предки человека – Homo sapiens, либо они исчезли в природной катастрофе.

Однако ученые, опубликовавшие работу на портале Plos One, считают, что причина лежит в снижении фертильности молодых неандертальских женщин.

Анна Деджоанни из университета Марселя уверена, что эта гипотеза верна. По мнению специалиста, молодые женщины племени неандертальцев страдали от нехватки пищи, поэтому их первенцы часто не выживали.

При этом Деджоанни и ее коллеги считают, что древние соседи людей не могли исчезнуть из-за войн или эпидемий – в таком случае данный процесс проходил бы гораздо быстрее. При этом раскопки свидетельствуют о том, что это не так.

Неандертальцы прибыли в Европу около 250 тыс. лет назад. Их популяция сокращалась в течение примерно 10 тыс. лет, считают палеогенетики.