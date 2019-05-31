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Найдено вкусное лекарство от инфаркта

Фото: www.globallookpress.com
Для здоровья будет полезно изменить диету

Стакан черники в день поможет бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 150 г ягод сокращают риск развития опасных недугов на 15%. 

К такому выводу пришли ученые из университета Восточной Англии, результаты работы которых опубликованы на портале Medical Xpress. Ведущий автор исследования профессор Эйдан Кассиди напоминает, что от метаболического синдрома – состояния, при котором у человека наблюдается повышенное давление, высокий уровень сахара и "плохого" холестерина в крови, а также лишний вес, – в развитых странах страдают около трети взрослых людей.

По мнению профессора, изменение стиля жизни, в том числе – смена диеты, способно бороться с последствиями метаболического синдрома. По словам доктора, ранее уже было доказано, что регулярное употребление в пищу черники снижает риск возникновения диабета второго типа и болезней сосудов. Возможно, такое происходит благодаря тому, что эти ягоды богаты антоцианинами – флавоноидами, которые придают плодам синий и красный цвет.

Команда ученых проанализировала данные о состоянии здоровья 138 тучных людей в возрасте от 50 до 75 лет, у которых был диагностирован метаболический синдром. Наблюдение продолжалось полгода. Испытуемых разделили на три части: первая группа получала по 150 г черники в день, вторая – по 75 г, третья ела подкрашенные фиолетовые цукаты, похожие на чернику.

Выяснилось, что в группе, съедавшей по стакану ягод в день (150 г), состояние стенок сосудов существенно улучшилось: по оценкам специалистов, риск развития инфаркта у них упал на 12 – 15%. Сюрпризом для ученых стал тот факт, что у тех, кто ел по 75 г ягод в день (полчашки), показатели здоровья не улучшились.

Валентина МАЙОРОВА
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