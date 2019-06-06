Мертвый город: на Марсе обнаружены следы цивилизации

На Красной планете рассмотрели заброшенные постройки

Дома пришельцев и какую-то технику удалось увидеть благодаря космическим аномалиям. Целый город, правда, заброшенный и необитаемый, на Красной планете рассмотрели толкователи необъяснимых явлений и выложили в Сеть подробный рассказ.

Бесстрашные пришельцы не струсили перед лицом человечества, уверен он, вероятнее всего марсиан погубило некое бедствие. Не исключено, что именно катастрофа окрасила планету в багровые тона.

К ней привел взрыв экспериментальных лабораторий, где создавалось оружие против землян. Для представителей "высшего разума" он оказался фатальным.

По одной версии, марсиане вымерли. По другой – они специально подстроили трагедию, чтобы затем колонизировать Луну и стать ближе к зеленой планете.