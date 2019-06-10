Черника против экзотических фруктов: как сохранить острое зрение

Нибиру
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Миф о самом эффективном природном средстве для глаз развеян. Специалисты более пристально присмотрелись к другим продуктам и разглядели истину.
В новом списке не оказалось места чернике, влияние которой на остроту зрения, по версии ряда специалистов, доказано официально. Теперь в число фаворитов обладателей очков затесались экзотические фрукты, в частности ананас и банан, из-за наличия мелатонина.
Это гормон, который оберегает сетчатку от окислительного стресса, а, следовательно, важен для сохранения остроты зрения. Богатым содержанием мелатонина могут также похвастаться шпинат, лук, миндаль, грецкий орех и вишня, перечисляет DiLei.
Данные продукты – хорошее средство для профилактики потери зрения, особенно после 65 лет. В этом возрасте люди часто плохо видят из-за дегенерации желтого пятна.
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