На Адыгейской ВЭС готова первая ветроустановка

Монтаж стометровой башни завершен

Новое сооружение появилось на площадке Адыгейской ветряной электростанции (ВЭС). Там завершен монтаж первой ветроустановки.

Вместе с ротором, диаметр которого 100 м, ее высота составляет 149 метров. Восемь модульных секций образуют стометровую башню. Каждая ветроэнергетическая установка имеет мощность в 2,5 мегаватт.

Проект является своего рода дебютным. До этого не являлись крупносерийными ни монтаж данного типа ветрогенератора, ни производство узлов, подчеркнул заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков АО "НоваВинд" Андрей Нестерук.

По его словам, монтаж первой ветроустановки (ВЭУ) позволяет говорить о том, что при возведении достигнуты высокие показатели и хороший темп. Процессам сборки было уделено особое внимание.

"Это стало возможным благодаря грамотному управлению международной цепочкой поставщиков, не только с точки зрения обеспечения поставок, но и с точки зрения контроля за точностью выполнения требований конструкторской документации в серийном производстве",

– отметил он, напомнив, что реализация такого проекта происходит "в абсолютно новой для страны отрасли". По прогнозам Нестерука, последующие ветроустановки будут монтироваться еще быстрее.

К сборке были привлечены 35 специалистов, 4 крана и вспомогательная техника. Строители задействовали также уникальный высотный кран большойгрузоподъёмности до 500 т. Он способен выполнять работу на высоте до 120 метров. Кран служит для навески гондолы, генератора и ступицы со смонтированными заранее лопастями.

К монтажу башен готовы оставшиеся 59 фундаментов. По сравнению с другими этапами возведения ВЭУ заливка и набор прочности фундаментов требуют более длительного цикла. Сейчас монтажные работу ведутся синхронно на двух точках ветропарка.

Компания "НоваВинд" входит в Росатом и отвечает за консолидацию программ в новой энергетике. Она объединяет все ветроэнергетические активы госкорпорации и реализует ряд проектов и программ по созданию и локализации ВЭС и ВЭУ.