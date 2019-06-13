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Найден главный виновник переедания

Фото: www.globallookpress.com
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Похудение оказалось слишком сложной процедурой

Желание есть все больше, несмотря на чувство сытости, не всегда связано с отсутствием силы воли. Ученые считают, что причина переедания лежит глубже – в законах эволюции. 

В прошлом люди не имели возможности часто и обильно питаться. Приходилось идти на охоту, тратить время на собирательство. Когда попадалась богатая добыча, она съедалась вся, без остатка. Это позволяло сохранить дополнительную энергию и повысить шансы на выживание. Мозг привык давать команду организму съедать как можно больше калорий – поэтому так трудно ограничиться одним кусочком чего-то вкусненького или не брать слишком много закусок на шведском столе.

В древние времена такой подход, безусловно, имел смысл. Более того, подобный механизм есть не только у людей, но и у животных: американские ученые выяснили, что мыши, если их кормить бесконтрольно, продолжают есть даже тогда, когда их основные потребности в калориях и питательных веществах уже удовлетворены. 

Однако, если подчиняться этому инстинкту сегодня, придется набрать слишком много калорий, предупреждает один из авторов исследования, доктор Томас Каш. К сожалению, преодолеть желание есть много вкусной, высококалорийной пищи невозможно. За переедание отвечает белок ноцицептин – регулятор чувства голода. У лабораторных мышей, у которых этот белок блокировали, аппетит падал.

Ученые считают, что необходимо продолжать исследования, которые проливают свет на механизмы регуляции пищевого поведения, отмечает Die Welt.


Валентина МАЙОРОВА
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