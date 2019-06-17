Ароматный напиток не только бодрит по утрам

Крепкий эспрессо или американо, а также капуччино с латте улучшают работу кишечника. Невероятное открытие сделали ученые Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне.

Оказывается, кофе полезен не только для сердечно-сосудистой системы. Тонизирующий эффект распространяется и на ЖКТ. При этом совершенно не важно с кофеином кофе или без.

После чашечки ароматного и бодрящего напитка мышцы тонкой и толстой кишок начинают активнее сокращаться, освобождая организм от переработанных продуктов. Таким образом, переваренная пища не застаивается.

Доказано на подопытных крысах, пишет Gizmodo. В ходе эксперимента выяснилось, что в отходах жизнедеятельности вынужденных грызунов-кофеманов количество бактерий было меньше бактерий, чем у тех, кто был обделен порцией свежесваренного эспрессо.

Теперь исследователи озадачены другим вопросом: можно ли с помощью кофе решить проблему кишечной непроходимости. Остается также загадкой, способен ли напиток с горьковатым привкусом справиться с осложнениями после хирургического вмешательства, добавляет "Вечерняя Москва".