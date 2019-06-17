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В Китае обнаружили следы уникального динозавра

Фото: pixabay.com
Отпечаток лапы животного сначала приняли за человеческую ступню

В восточной провинции Цзянсу в Китае ученые нашли 4 окаменелых следа динозавра, относящемуся к группе зауроподов. Им около 100 млн лет. Об открытии американско-китайской исследовательской группы сообщило агентство Синьхуа.

Следы обнаружили в живописном месте на горе в городе Синьи. Находка поможет специалистам понять, как распространялись и эволюционировали группы динозавров Китая, которые относятся к нижнему отделу мелового периода.

Любопытно, что ученые не сразу догадались, что отпечатки принадлежат этому хищнику. Сначала исследователи приняли следы за ноги генерала Ли Цуньсяо (858-894 гг.), известным в поздний период династии Тан, а также тигра, с которым он ходил бой.

Все дело в том, что за сотни лет три пальца двух следов зауропода стерлись и стали похожи на человеческую ступню. Теперь ученым, как отмечают РИА Новости, предстоит договориться с властями о том, как защитить находку. 

Полина ИВАНОВА
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