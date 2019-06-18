Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С запахом придется смириться: потенцию повысит привычная приправа

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазвано неожиданное последствие ожирения
Растение, помогающее при диабете, разрешает и другие проблемы

Обычный чеснок не только способствует снижению уровня глюкозы, но и избавляет от конфузов в постели. К такому выводу пришли японские ученые.

Эксперимент на мышах показал, что уровень глюкозы при ежедневном употреблении чеснока падает на целых 27 процентов. Растение помогает при лечении диабета 1 и 2 типов. Причина в его противовоспалительных свойствах, которые благотворно влияют на эндокринную систему. Кроме того, эта популярная приправа помогает контролировать уровень инсулина в крови.

Однако полезен чеснок не только диабетикам. Включить его в рацион стоит и тем, кто желает улучшить потенцию. Растение содержит селен и аскорбиновую кислоту, улучшающие кровообращение и способствующие укреплению сосудов, что избавит от проблем с эрекцией, отмечает Vistanews. Осталось только придумать, как избавиться от неприятного запаха перед свиданием с прекрасной дамой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

США испугались объединения России и Белоруссии

Усиление интеграции двух членов Союзного государства вызывает недовольство за океаном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей