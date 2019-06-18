С запахом придется смириться: потенцию повысит привычная приправа

Растение, помогающее при диабете, разрешает и другие проблемы

Обычный чеснок не только способствует снижению уровня глюкозы, но и избавляет от конфузов в постели. К такому выводу пришли японские ученые.

Эксперимент на мышах показал, что уровень глюкозы при ежедневном употреблении чеснока падает на целых 27 процентов. Растение помогает при лечении диабета 1 и 2 типов. Причина в его противовоспалительных свойствах, которые благотворно влияют на эндокринную систему. Кроме того, эта популярная приправа помогает контролировать уровень инсулина в крови.

Однако полезен чеснок не только диабетикам. Включить его в рацион стоит и тем, кто желает улучшить потенцию. Растение содержит селен и аскорбиновую кислоту, улучшающие кровообращение и способствующие укреплению сосудов, что избавит от проблем с эрекцией, отмечает Vistanews. Осталось только придумать, как избавиться от неприятного запаха перед свиданием с прекрасной дамой.