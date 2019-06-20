Форум в Иркутске объединит ведущих IT-экспертов со всего мира

Масштабное событие пройдет в августе

Уже этим летом Восточная Сибирь окажется сердцем цифровых технологий. В ее столице 8 августа откроется долгожданное событие в области блокчейн – BaikalBlockchain & Crypto Summit (BBCS’2019). В Иркутск съедутся эксперты, стартаперы, майнеры, разработчики и крипто-энтузиасты. Они узнают все о последних достижениях в отрасли, обменяются опытом и полезными контактами. Для гостей масштабного мероприятия ведущие глобальные компании проведут мастер-классы.

Baikal Blockchain & Crypto Summit объединит IT-специалистов в сфере майнинга и правового регулирования. На саммит приедут разработчики инновационных продуктов. Для удобства он поделен на две части: 7 августа организаторы решили устроить rASiABaikal Forum 2019 с отдельной программой. А днем позже состоится Baikal Blockchain & Crypto Summit, участие в котором уже подтвердили основные знатоки цифрового сектора, в частности руководство компаний Bitfury Group и Minery.io. В списке приглашенных также Bitmain, Bitcoin.com, Consensys. Не останутся в стороне передовые компании Южной Кореи и Японии, прибудут представители других высокотехнологичных стран.

На площадках саммита выступят крупные игроки, новаторы и визионеры в области блокчейн и цифровых технологий. Спикерами форума станут глава Bitfury Russia Дмитрий Уфаев и один из самых известных инвесторов в блокчейн-индустрию, основатель группы компаний "Фамилия" Александр Шульгин. Свое участие также подтвердили управляющий партнер юридической фирмы Uscutum Артем Яфян и представитель Blockcain Global Сэм Ли. Точно приедет генеральный директор ведущей майнинг-площадки Mineri.io Илья Бруман. И это далеко не весь список.

На одной площадке встретятся мэтры цифровой индустрии и начинающие специалисты, которых смело можно назвать новаторами в этой сфере. У стартаперов также будет возможность продемонстрировать свои достижения. Они создали инновационные продукты. Однако останавливаться на достигнутом не намерены. Теперь они ждут внедрения своих разработок в социальные и бизнес-процессы.

Слушателями форума станут более 500 человек, которые не просто заплатили за гостеприимство Baikal Blockchain & Crypto Summit, они по-настоящему увлечены всеми этапами процесса цифровизации. Это крипто-энтузиасты, майнеры, разработчики и IT-специалисты.

Их ждут встречи с передовиками отрасли – представителями компаний, которые "вживили" блокчейн в свой бизнес, активно используют его в сфере государственного управления. Цифровизаторы-новички пополнят багаж знаний. Они услышат много нового о растущей инфраструктуре майнинга и блокчейне - технологии будущего, которая в ближайшем будущем кардинально изменит мир и жизнь вокруг. И тем не менее во главу угла организаторы ставят именно знакомство участником друг с другом. Чтобы они не только обменялись опытом, но еще и обменялись полезными контактами, нашли партнеров и инвесторов.

Гости побывают на панельных дискуссиях, где будут подниматься актуальные темы в индустрии криптотехнологий. и неповторимых презентациях. Организаторы обещают много приятных сюрпризов. VIP-зона будет в распоряжении специальных гостей. Там можно с комфортом провести переговоры и подписать взаимовыгодные договоры. Будет организовано и пространство для выставок. Поклонники гаджетов смогут не только обсудить новые разработки, но и протестировать софт.

Место встречи современных гениев выбрано не случайно. Иркутская область – один из самых удобных для цифровизации регионов России. Недорогое электричество обеспечивает майнеров, которых здесь порядка пяти тысяч, не только большими надеждами, но и возможностями. А еще Иркутск – это город студентов. Ежегодно здесь выпускаются почти 100 тысяч новоявленных специалистов. Как раз за ними будущее IT-индустрии.

И, наконец, важную роль при определении локации Baikal Blockchain & Crypto Summit повлияло расположение Иркутска. Он находится между Центральной Россией и Японией и является важным логистическим центром. Аккредитоваться на саммит или стать его партнером можно официальном сайте Baikal Blockchain & Crypto Summit.