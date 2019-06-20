Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Форум в Иркутске объединит ведущих IT-экспертов со всего мира

Фото: pixabay.com
Масштабное событие пройдет в августе

Уже этим летом Восточная Сибирь окажется сердцем цифровых технологий. В ее столице 8 августа откроется долгожданное событие в области блокчейн – BaikalBlockchain & Crypto Summit (BBCS’2019). В Иркутск съедутся эксперты, стартаперы, майнеры, разработчики и крипто-энтузиасты. Они узнают все о последних достижениях в отрасли, обменяются опытом и полезными контактами. Для гостей масштабного мероприятия ведущие глобальные компании проведут мастер-классы.

Baikal Blockchain & Crypto Summit объединит IT-специалистов в сфере майнинга и правового регулирования. На саммит приедут разработчики инновационных продуктов. Для удобства он поделен на две части: 7 августа организаторы решили устроить rASiABaikal Forum 2019 с отдельной программой. А днем позже состоится Baikal Blockchain & Crypto Summit, участие в котором уже подтвердили основные знатоки цифрового сектора, в частности руководство компаний Bitfury Group и Minery.io. В списке приглашенных также Bitmain, Bitcoin.com, Consensys. Не останутся в стороне передовые компании Южной Кореи и Японии, прибудут представители других высокотехнологичных стран.

На площадках саммита выступят крупные игроки, новаторы и визионеры в области блокчейн и цифровых технологий. Спикерами форума станут глава Bitfury Russia Дмитрий Уфаев и один из самых известных инвесторов в блокчейн-индустрию, основатель группы компаний "Фамилия" Александр Шульгин. Свое участие также подтвердили управляющий партнер юридической фирмы Uscutum Артем Яфян и представитель Blockcain Global Сэм Ли. Точно приедет генеральный директор ведущей майнинг-площадки Mineri.io Илья Бруман. И это далеко не весь список.

Александр Шульгин. Фото: siberiablockchain.com

На одной площадке встретятся мэтры цифровой индустрии и начинающие специалисты, которых смело можно назвать новаторами в этой сфере. У стартаперов также будет возможность продемонстрировать свои достижения. Они создали инновационные продукты. Однако останавливаться на достигнутом не намерены. Теперь они ждут внедрения своих разработок в социальные и бизнес-процессы.

Слушателями форума станут более 500 человек, которые не просто заплатили за гостеприимство Baikal Blockchain & Crypto Summit, они по-настоящему увлечены всеми этапами процесса цифровизации. Это крипто-энтузиасты, майнеры, разработчики и IT-специалисты.

Их ждут встречи с передовиками отрасли – представителями компаний, которые "вживили" блокчейн в свой бизнес, активно используют его в сфере государственного управления. Цифровизаторы-новички пополнят багаж знаний. Они услышат много нового о растущей инфраструктуре майнинга и блокчейне - технологии будущего, которая в ближайшем будущем кардинально изменит мир и жизнь вокруг. И тем не менее во главу угла организаторы ставят именно знакомство участником друг с другом. Чтобы они не только обменялись опытом, но еще и обменялись полезными контактами, нашли партнеров и инвесторов. 

Гости побывают на панельных дискуссиях, где будут подниматься актуальные темы в индустрии криптотехнологий. и неповторимых презентациях. Организаторы обещают много приятных сюрпризов. VIP-зона будет в распоряжении специальных гостей. Там можно с комфортом провести переговоры и подписать взаимовыгодные договоры. Будет организовано и пространство для выставок. Поклонники гаджетов смогут не только обсудить новые разработки, но и протестировать софт.

Место встречи современных гениев выбрано не случайно. Иркутская область – один из самых удобных для цифровизации регионов России. Недорогое электричество обеспечивает майнеров, которых здесь порядка пяти тысяч, не только большими надеждами, но и возможностями. А еще Иркутск – это город студентов. Ежегодно здесь выпускаются почти 100 тысяч новоявленных специалистов. Как раз за ними будущее IT-индустрии.

И, наконец, важную роль при определении локации Baikal Blockchain & Crypto Summit повлияло расположение Иркутска. Он находится между Центральной Россией и Японией и является важным логистическим центром. Аккредитоваться на саммит или стать его партнером можно официальном сайте Baikal Blockchain & Crypto Summit. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Пейте сами: Крым отказался от воды из украинской канализации

Российский полуостров избавляется от технологического старья

Цепная реакция: американцев залихорадило после известий по делу МН17

Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей