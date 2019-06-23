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Блюда из морской рыбы вызывают рак

Фото: www.globallookpress.com
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Опасным признали и употребление моллюсков

Крошечные частицы пластика попадают в организм человека из морепродуктов, накапливаются там и вызывают онкологию. К такому выводу пришли ученые из Института океанологии имени Ширшова РАН.

Речь идет о морской рыбе и моллюсках. Также частицы пластика провоцируют возникновение болезней репродуктивной системы.

"Такие частицы обладают особыми физическими и динамическими свойствами. Чем дольше они находятся в морской воде, тем опаснее для человека",

цитирует исследователей МедикФорум.

Ученые отмечают, что по всему миру в водоемы попадает огромное количество отходов. Львиная доля приходится на пластик.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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