Немецкие ученые обнаружили интересную взаимосвязь

Выбросы парниковых газов в атмосферу существенно сократились в девяностые годы прошлого века из-за уничтожения советского сельского хозяйства.

По данным немецких ученых, с 1991 по 2011 гг. объем выбросов углекислого газа уменьшился на 7,61 гигатонн, сообщает Physics World. Высокие цены на продукцию и низкая покупательная способность привели к тому, что на постсоветской территории уменьшилось потребление мяса, в особенности, говядины. Это и стало причиной снижения парникового эффекта, уточняет "Вечерняя Москва".

Кроме того, положительное влияние на атмосферу оказало и уменьшение пахотных земель, особенно в России и Казахстане, отмечает URA.RU.



Однако затем уровень потребления мяса вновь вырос, отмечают ученые. Так, говядина в период с 2000 по 2008 гг. стала на 15% чаще попадать на столы населения.

Кроме того, на постсоветском пространстве вырос импорт говядины, причем 80% ввозится из стран Южной Америки, что способствует развитию животноводства в том регионе. Выбросы парникового газа из этой части света вот-вот сведут на нет все преимущества для климата, достигнутые при развале Советского Союза.