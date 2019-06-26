Вечная молодость: найден способ остановить старение

Сделан важный шаг в борьбе с болезнями и физическим угасанием

Австралийские ученые выяснили причины, вызывающие старение иммунной системы человека.

Специалисты из Университета Монаша пришли к выводу, что уменьшение выработки особых белков BMP4 снижает функции стволовых клеток в составе тимуса – вилочковой железы, в которой происходит выработка Т-лимфоцитов, борющихся с инфекциями в организме.

Вилочковая железа наиболее активна в детстве, а с возрастом ее деятельность угасает. Тимус производит все меньше Т-клеток, иммунная система работает все хуже, и человек начинает чаще болеть.

Медики подчеркивают, что их исследование стало настоящим прорывом, так как впервые был описан механизм, лежащий в основе замедления иммунитета, что, в свою очередь, приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям, старению и смерти.

Специалисты считают, что полученные ими данные помогут разработать пути улучшения состояния тимуса и позволят восполнить разнообразие Т-лимфоцитов, сообщает Medical XPress. Это, в свою очередь, в буквальном смысле поможет обратить время вспять, отмечает телеканал "360".