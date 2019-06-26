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Опасная болезнь убивает без симптомов

Фото: pixabay.com
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Врачи призывают внимательно следить за здоровьем

Рак яичников – одно из самых опасных онкологических заболеваний. Американские ученые выяснили, что из 22 тыс. женщин, ежегодно заболевающих в стране этим недугом, лишь 47% живут более 5 лет после того, как им был поставлен диагноз.

По словам, доктора Бет Карлан из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, врачи раньше просто не понимали, что такое рак яичников. Более того, лишь недавно стало известно, что в большинстве случаев заболевание начинается даже не в яичнике. 

На ранних стадиях этот вид рака излечим на 90%, однако проблема заключается в том, что болезнь проходит практически бессимптомно, и выявить ее очень трудно, отмечается в интервью, опубликованном на портале Medical Xpress.

Доктор Карлан отмечает, что первую стадию рака яичников чаще всего находят при обследовании, никак не связанном с онкологией. Среди симптомов этого недуга – запоры, вздутие живота, боль в спине. И большинство женщина не обращают внимания на подобные изменения в своем организме по 6-9 месяцев, прежде чем они дойдут до врача. Ранняя диагностика недуга поможет спасти здоровье, подчеркнула Карлан.

По мнению специалиста, помочь женщинам смогут новые исследования, которые проводят американские медики.


Валентина МАЙОРОВА
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