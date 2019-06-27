Все просто: найден способ справиться с высоким давлением

Три простых шага приведут самочувствие в норму

Внезапная головная боль, неприятные ощущения в области груди и учащенное сердцебиение могут быть признаками гипертонии.

Медики отмечают, что можно помочь организму справиться с внезапным повышением давления, не прибегая к помощи медикаментов.

Если самочувствие ухудшилось, стоит сделать небольшой точечный массаж. Чтобы снизить артериальное давление, нужно помассировать точку позади мочки уха, а затем перейти к массажу центра ключицы – здесь находится вторая активная точка.

Затем следует слегка помассировать шею пальцами, движениями свверху вниз. Кроме того, важная точка находится на лице – в одном сантиметре от уха – вверх и в сторону. Стимулировать активные точки нужно в течение 60 секунд по часовой стрелке.

Еще один способ нормализации давления – дыхание через левую ноздрю. Оно расслабляет сосуды и уменьшает концентрацию гормона стресса в крови.

Чтобы правильно провести дыхательный сеанс, нужно принять удобное положение, выпрямить спину и положить левую руку на живот. Большим пальцем другой руки следует закрыть правую ноздрю, а через левую сделать глубокий вдохе задержать дыхания на 2-3 секунды и выдохнуть.

Иногда давление повышается из-за обезвоживания и уменьшения объема крови. В этом случае нужно просто выпить стакан чистой воды. Этот простой шаг поможет нормализовать самочувствие, отмечает портал "Теленеделя".

Однако следует помнить, что при гипертонии прежде всего необходимо получить консультацию врача и не заниматься самолечением.