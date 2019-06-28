Все не так: антиоксиданты оказались смертельно опасны

Любителям ЗОЖ стоит пересмотреть свой рацион

Витамин Е не помогает бороться с раком – более того, этот антиоксидант может способствовать развитию онкологических заболеваний легких.

К такому выводу пришли американские ученые из Нью-Йоркского университета и Онкологического центра Перльмуттера, сообщает Medical Xpress. Раковые клетки в организме способны распространяться, образуя метастазы, этот процесс часто заканчивается смертью пациента.

Исследования показали, что прием витамина Е поощряет распространение опухоли, так как влияет на функционирование особого белка, сдерживающего рост злокачественных клеток.

Интересно, что медики из шведского Каролинского института также провели эксперименты, подтвердившие выводы их американских коллег. Особенно критичным оказалось воздействие витамина Е на развитие рака легких – одного из самых агрессивных видов онкологических заболеваний.

Ученые надеются, что их изыскания помогут опровергнуть миф о том, что антиоксиданты, в том числе, витамин Е, предотвращают рак, как считалось ранее.

Больше всего витамина Е содержится в миндале, рыбьем жире, оливковом и льняном масле.

