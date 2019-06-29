От рака нашли спасение в чае

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Японские ученые утверждают, что зеленый чай способен помочь предотвратить развитие рака.
Отмечается, что для подобного эффекта необходимо выпивать от 4 до 6 чашек этого напитка в день. В нем содержатся особые антиоксиданты, которые препятствуют возникновению свободных радикалов – "зачинщиков" появления злокачественных опухолей, передает VistaNews.
Кроме того, с помощью зеленого чая можно похудеть, так как в нем есть элементы, расщепляющие жир и ускоряющие метаболизм.
Также в борьбе с раком помогут миндаль, тунец, куриное мясо и яйца.
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