Раскрыты реальные ощущения человека перед смертью

Чувства на грани жизни и небытия многие назвали неприятными

В предсмертное состояние впадают около 10 процентов людей. К такому выводу пришли специалисты из Норвегии, Германии и Дании.

Как выяснилось, так называемые "околосмертные переживания" довелось испытать тем, кто был в угрожающей жизни ситуации. Впрочем, схожие чувства описывают и те, кто лишь думал, что находится в смертельной опасности.

Результаты исследования, в котором участвовали добровольцы из 35 стран, показали, что большая часть людей (87 процентов) ощутили, что ход времени исказился. Другие начали быстрее соображать (65 процентов). Более половины участников сообщили также, что у них обострились все чувства (63 процента). Кроме того, 53 процента рассказали, что ощущали себя отдельно от своего тела. Об этом пишет Medicalxpress. 73 процента опрошенных признались, что пережитые эмоции были для них неприятны.