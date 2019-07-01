Послание с Атлантиды: у берегов Кипра обнаружен чудо-корабль

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Неподалеку от Кипра затонуло судно атлантов. Именно к такой теории склоняются конспирологи. К ней их подтолкнула сохранность римского корабля, найденного у берегов острова, с продуктовыми амфорами.
Обнаруженное плавсредство, по предположению ученых, построено в 50-60 году до н.э. Древесина, из которой оно создано, обработана чудо-химикатом, что позволило пролежать ей столько лет в соленой воде и не испортиться. Альтернативные специалисты намекают на загадочные технологии Атлантиды.
К данной версии их подталкивает еще одно обстоятельство. Палубные надстройки нисколько не напоминают древнеримские города, а скорее современные мегаполисы. Чтобы полностью убедиться в своих догадках, археологам предстоит детально изучить материалы корабля и химический состав амфор.
Доказательства существования островного государства есть в трудах античных философов, напоминает VistaNews. Атлантида, согласно легенде, ушла под воду.
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