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Послание с Атлантиды: у берегов Кипра обнаружен чудо-корабль

Кадр из фильма "Аквамен"
Найдено еще одно доказательство существования островного государства

Неподалеку от Кипра затонуло судно атлантов. Именно к такой теории склоняются конспирологи. К ней их подтолкнула сохранность римского корабля, найденного у берегов острова, с продуктовыми амфорами. 

Обнаруженное плавсредство, по предположению ученых, построено в 50-60 году до н.э. Древесина, из которой оно создано, обработана чудо-химикатом, что позволило пролежать ей столько лет в соленой воде и не испортиться. Альтернативные специалисты намекают на загадочные технологии Атлантиды. 

К данной версии их подталкивает еще одно обстоятельство. Палубные надстройки нисколько не напоминают древнеримские города, а скорее современные мегаполисы. Чтобы полностью убедиться в своих догадках, археологам предстоит детально изучить материалы корабля и химический состав амфор.

Доказательства существования островного государства есть в трудах античных философов, напоминает VistaNews. Атлантида, согласно легенде, ушла под воду.

Ксения АНДРЕЕВА
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