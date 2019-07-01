Разнообразие животного мира оказалось под угрозой

Немецкие ученые бьют тревогу: насекомые в Европе исчезают с угрожающей скоростью.

Представители класса насекомых составляют 2/3 видов всего животного мира – если они вымрут, изменятся пищевые цепочки и под угрозой окажется жизнь и других представителей фауны.

Энтомолог Мартин Зорг рассказал, что с 1994 г. биомасса собранных на территории Германии насекомых упала на 76%. Он добавил, что исследователи осознали серьезность проблемы только в 2011 г., и с того времени год от года ситуация становится все хуже и хуже.

В том же 2011 г. датские ученые, изучавшие причины гибели птиц в стране, предположили, что пернатым может не хватать корма. В итоге 2 команды ученых объединили свои усилия, чтобы дать более точный прогноз развития событий.

Энтомологи считают, что, хотя точная причина гибели насекомых до конца не выявлена, главным в этом процессе является антропогенный фактор. К примеру, множество видов исчезают из-за активного применения пестицидов в сельском хозяйстве.

В свою очередь, австралийские ученые из университетов Сиднея и Квинсленда, проанализировавшие информацию, полученную энтомологами во всем мире за последние 40 лет, пришли к выводу, что сейчас более 40% насекомых угрожает вымирание. И ежегодно в черный список попадают все новые и новые представители этого класса живых существ. Виноваты в этом, по мнению специалистов, сельское хозяйство, интенсивная урбанизация, использование пестицидов и удобрений, а также изменение климата, отмечает Phys.org.

Если насекомые исчезнут, мир ждет экологическая катастрофа, сравнимая с вымиранием динозавров, предупреждают ученые.