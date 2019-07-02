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Победа над цифровым неравенством: Университет управления поделится опытом с ЮНЕСКО

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Делегация из России отправится в Париж на XV Всемирную конференцию по интеллектуальному капиталу

В столице Франции намечается масштабное мероприятие. В середине июля она станет центром обсуждения цифрового равенства. Тему поднимут представители Минкомсвязи РФ и Государственного университета управления (ГУУ) на площадке конференции по интеллектуальному капиталу "Искусственный интеллект и следующее поколение компетенций: как цифровые технологии и искусственный интеллект влияют на будущее профессиональных компетенций". 

Нашу делегацию ждут в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 11-12 июля, рассказали в вузе. На конференцию прибудут директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Михаил Насибулин и ректор Госуниверситета, руководитель кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний" Иван Лобанов. Кроме того, на родину Эйфелевой башни отправятся проректор учебного заведения Светлана Малкарова и директор Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Максим Федоров. 

"В рамках специального статуса "Россия – страна-гость" 12 июля состоится подготовленная российской делегацией панельная дискуссия "На пути к обществу цифрового равенства: вызовы и перспективы", посвященная реализации в России на разных уровнях общества цифрового равенства. Спикеры проанализируют состояние цифровой сегрегации и ее преодоление для доступа к образованию для всех",

– пояснили в пресс-службе университета, передает ТАСС. 

Во время презентации в Париже федерального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" гости из Москвы научат собравшихся в штаб-квартире ЮНЕСКО, как внедрить искусственный интеллект в экономику страны и в развитие новых компетенций. Специалисты российского вуза объяснят такой феномен, как "ловушка воспроизводства интеллектуального капитала", поделятся опытом цифрового волонтерства и поднимут вопрос дискриминации доступности образования. Этому эксперты посвятят отдельную встречу.

Ее организатором выступит Университет Париж-Сюд при поддержке Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP). В рамках конференции будут представлены и другие образовательные проекты в сфере цифровизации. 

Ксения АНДРЕЕВА
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