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В российской столице откопали около миллиона рублей. Правда, не в современном эквиваленте. Порядка 60 монет были "зарыты" в землю во времена раскола в стране: в дни революции или Гражданской войны.
Так что деньги, которые археологи обнаружили в Костянском переулке, можно смело назвать кровавыми. Пяти и десятирублевые монеты чеканились еще при царе Николае II, сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
"Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или Гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет",
– заверил Емельянов, передает пресс-служба мэра Москвы.
Тайник располагался в подвале. Там была спрятана жестяная коробка, фрагменты которой остались целы, с деньгами, отмечает "Вечерняя Москва". Посчитать монеты на месте не удалось, так как они спеклись, объяснили ученые. Клад оценивается примерно в миллион рублей, уточняет "Царьград".
На этом раскопки не закончены, подчеркнули в ведомстве.
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