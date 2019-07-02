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В Москве нашли клад

Фото: www.globallookpress.com
Монеты царской России были спрятаны в трудные для страны времена

В российской столице откопали около миллиона рублей. Правда, не в современном эквиваленте. Порядка 60 монет были "зарыты" в землю во времена раскола в стране: в дни революции или Гражданской войны.

Так что деньги, которые археологи обнаружили в Костянском переулке, можно смело назвать кровавыми. Пяти и десятирублевые монеты чеканились еще при царе Николае II, сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. 

"Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или Гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет",

– заверил Емельянов, передает пресс-служба мэра Москвы.

Тайник располагался в подвале. Там была спрятана жестяная коробка, фрагменты которой остались целы, с деньгами, отмечает "Вечерняя Москва". Посчитать монеты на месте не удалось, так как они спеклись, объяснили ученые. Клад оценивается примерно в миллион рублей, уточняет "Царьград"

На этом раскопки не закончены, подчеркнули в ведомстве. 

Ксения АНДРЕЕВА
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