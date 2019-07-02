Земле грозит новый смертельный вирус

В Южной Америке началась вспышка опасного заболевания

Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что в одной из столичных больниц женщина скончалась от неизвестного смертельного вируса.

По словам министра, от пациентки также заразились двое врачей, сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, головную боль и боли в животе. Кроме того, медики следят за состоянием трех человек, имевших контакты с заболевшими незадолго до госпитализации, сообщает Sputnik Mundo.

Чиновник добавила, что в Ла-Пас уже прибыли международные эксперты, в задачу которых входит определение типа вируса. Анализы, сделанные в местных лабораториях, показали, что микроорганизм не является разновидностью гриппа, лихорадки денге или вируса чикунгуньи.

Врачи также отправили образцы для исследования в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Соединенные Штаты.

