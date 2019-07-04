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Ученые из Сибири придумали, как защитить автомобиль от аварий. Чтобы увеличить виброустойчивость машин, специалисты Национального исследовательского Томского политехнического университета и Иркутского национального исследовательского технического университета создали специальный стенд.
Он предназначен для имитации тряски и повысит надежность и безопасность работы оборудования автомобилей. Работает этот стенд на основе гидравлического привода для определения виброустойчивости элементов технологического оборудования, говорится в статье, опубликованной в "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering" по результатам проведенных исследований.
Так как во время работы любого оборудования могут происходить случайные вибрации, которые приводят к износу и разрушению деталей автомобиля, важно повысить виброустойчивость, отметили ученые. И подчеркнули, что из-за простоты управления и надежности эксплуатации широкое распространение в конструкциях вибрационных стендов получил гидравлический привод.
Его идею предложил профессор ИрНИТУ Анатолий Нижегородов, а для регистрации параметров вибрации применена разработка ученых ТПУ под руководством доцента Алексея Гаврилина. Теперь научный коллектив будет разрабатывать конструкторскую документацию для стенда, передает РИА ФАН.
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