Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Спасение есть: ученые придумали способ защиты машины от ДТП

Фото: www.globallookpress.com
Главное - повысить виброустойчивость автомобиля, считают российские исследователи

Ученые из Сибири придумали, как защитить автомобиль от аварий. Чтобы увеличить виброустойчивость машин, специалисты Национального исследовательского Томского политехнического университета и Иркутского национального исследовательского технического университета создали специальный стенд.

Он предназначен для имитации тряски и повысит надежность и безопасность работы оборудования автомобилей. Работает этот стенд на основе гидравлического привода для определения виброустойчивости элементов технологического оборудования, говорится в статье, опубликованной в "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering" по результатам проведенных исследований.  

Так как во время работы любого оборудования могут происходить случайные вибрации, которые приводят к износу и разрушению деталей автомобиля, важно повысить виброустойчивость, отметили ученые. И подчеркнули, что из-за простоты управления и надежности эксплуатации широкое распространение в конструкциях вибрационных стендов получил гидравлический привод.

Его идею предложил профессор ИрНИТУ Анатолий Нижегородов, а для регистрации параметров вибрации применена разработка ученых ТПУ под руководством доцента Алексея Гаврилина. Теперь научный коллектив будет разрабатывать конструкторскую документацию для стенда, передает РИА ФАН

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Сэкономили: Москва отказалась платить за отсутствие в ПАСЕ

Проблему долга еще предстоит урегулировать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей