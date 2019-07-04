Выбор поколения: камера решает все

Бренд HONOR, ориентированный на молодежь, знает, как удивить пользователей

Если показать поколению Gen-Z первые смартфоны, они будут, мягко скажем, удивлены: прошло всего лишь чуть больше десятилетия, но и форм-фактор, и дизайн, и технологии ушли далеко вперед. И хотя теперь удивить пользователей все сложнее, бренд HONOR, ориентированный именно на молодежную аудиторию, знает, как это сделать. Рассмотрим на примере HONOR View 20, какие технологии и функции важны современной молодежи при покупке смартфона.

Камера с высоким разрешением

Основная камера HONOR View 20 имеет разрешение 48 МП, а интеллектуальный процессор Kirin 980 обеспечивает съемку высокой четкости. Хорошая камера, прежде всего, важна пользователям соцсетей, а в России около 70% молодежи зарегистрировано в разных мессенджерах и социальных сетях, согласно опросу ВЦИОМ. Чтобы продемонстрировать возможности камеры HONOR View 20, бренд заключил партнерство с журналом National Geographic. Фотограф издания Робби Шон был впечатлен новой 48 МП камерой: "Я высоко оцениваю чёткость фотоснимков и простоту использования камеры HONOR View 20. Этот смартфон позволяет запечатлеть самые яркие и ценные моменты повседневной жизни, предлагая новый уровень возможностей для творческой реализации".

На задней поверхности смартфона расположена 3D TOF-камера, способная делать объёмные снимки, отслеживать положение объекта и захватывать движение в режиме реального времени, собирая информацию о времени возврата отражённого светового сигнала. Это дает возможность играть в интерактивные 3D игры. Сегодня смартфон поддерживает игры Fancy Skiing и Fancy Darts.

Стильный дизайн

При выборе телефона молодежь обращает внимание на дизайн, цвет корпуса, размер экрана.

HONOR предложил свое решение при оформлении смартфонов. Так, например, 25 МП фронтальная камера встроена в угол All-View экрана. Эта конструкция позволяется избавиться от "чёлки" и сделать большой экран, занимающий 91,8% фронтальной поверхности корпуса. При этом смартфон имеет толщину всего 8,1 мм. Необычный дизайн HONOR View 20 стал новой интерпретацией философии бренда HONOR. Во время запуска нового флагманского смартфона, HONOR сделал коллаборацию с легендарным итальянским модным брендом Moschino, выпустив премиум версии смартфона с увеличенным объемом памяти и ярким дизайном корпуса.

Цены и доступность

По своим характеристикам HONOR View 20 не уступает конкурентам, при этом HONOR предлагает приобрести смартфон по выгодным ценам, что не может не привлечь молодых людей. В официальном интернет-магазине компании сейчас проходит летняя акция, и смартфон можно приобрести со значительными скидками и при этом получить в подарок фитнес-трекер или наушники. HONOR View 20 доступен в четырех цветах корпуса: полночный черный, сапфировый синий, мерцающий синий и мерцающий красный.