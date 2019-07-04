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Виновата не еда: установлена главная причина ожирения

Фото: www.globallookpress.com
Лишнего веса можно избежать

Причиной ожирения является действие иммунных клеток кишечника. К такому выводу пришли японские ученые и отметили, что можно не отказываться от любимой еды и при этом не набирать килограммы.

Лишний вес возникает под влиянием клеток ILC2В, выяснили в результате проведенных наблюдений исследователи из Центра RIKEN в городе Канагава. Но они пока не "знают принципов работы" этих лимфоцитов. 

Если отключить эти клетки в организме, то "можно есть жирную пищу и не толстеть", заявил один из ученых. И добавил: "Мы собираемся понять, как их контролировать".

Начиная свою работу, японские специалисты поставили себе задачу – узнать, почему при употреблении высококалорийных продуктов организм запасает энергию, откладывая ее в виде жира, а не сжигает.

Для опытов они взяли две группы мышей. В одной грызунам изменили гены – в их кишечнике отключили иммунные клетки ILC2. В другой остались особи, у которых сохранили стандартную флору кишечника.

Мыши из первой группы свободно ели любую пищу и почти совсем не набирали веса. Грызуны из второй группы от жирной еды быстро толстели.

Теперь у любителей полакомиться жареной картошкой и другими продуктами, употребление которых считается причиной ожирения, есть возможность остаться стройными.

Полина ДОРОЖКИНА
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