Косметологи нашли новый способ борьбы с прыщами

Помогут кофейные маски для лица

Кофейные маски для лица отлично тонизируют кожу и способствуют выработке ферментов, которые отвечают за ее регенерацию, уверены косметологи.

Они считают, что благодаря набору микроэлементов маска из кофе сузит поры, уберёт прыщи и придаст коже здоровый блеск.

Способ приготовления маски прост: нужно взять 3 столовых ложки молотого кофе, 3 ложки какао, 2 ложки меда, щепотку корицы и 3 перепелиных яйца. Все это перемешать и нанести на кожу, а после высыхания смыть теплой водой.

Как пишет VistaNews, подобную процедуру можно делать 1 раз в неделю. Также косметологи рекомендуют использовать такие маски и для борьбы с целлюлитом.