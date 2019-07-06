Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Косметологи нашли новый способ борьбы с прыщами

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазван вкусный метод борьбы с диабетом
Помогут кофейные маски для лица

Кофейные маски для лица отлично тонизируют кожу и способствуют выработке ферментов, которые отвечают за ее регенерацию, уверены косметологи.

Они считают, что благодаря набору микроэлементов маска из кофе сузит поры, уберёт прыщи и придаст коже здоровый блеск.

Способ приготовления маски прост: нужно взять 3 столовых ложки молотого кофе, 3 ложки какао, 2 ложки меда, щепотку корицы и 3 перепелиных яйца. Все это перемешать и нанести на кожу, а после высыхания смыть теплой водой.

Как пишет VistaNews, подобную процедуру можно делать 1 раз в неделю. Также косметологи рекомендуют использовать такие маски и для борьбы с целлюлитом.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

В Москве прогремел взрыв у торгового центра

От огня пострадали 2 человека

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей