Главное – знать меру: названа опасная доза молочных продуктов

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Как известно, молоко – еда прежде всего для детей. Чем старше мы становимся, тем хуже наш организм воспринимает молоко в чистом виде. Особенно осторожными нужно быть пожилым людям.
Специалисты назвали дозу молочных продуктов, которая приносит пользу здоровью.
Употреблять следует не больше 200 граммов в день в среднем.
"…после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным",
– рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
При этом она отметила, что более полезными для взрослых являются ферментированные продукты: творог, йогурт и так далее.
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