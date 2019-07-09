Будьте осторожны: названы нетипичные признаки болезни сердца

Важно не пропустить симптомы опасного недуга

Боль и жжение в груди, одышка от физических нагрузок, учащенное сердцебиение, внезапная слабость – все знают, что эти проблемы могут указывать на неполадки с сердцем.

Однако это не единственные симптомы, которые должны заставить задуматься о здоровье. Частая боль в ногах и их отечность, выпадение волос и образование залысин тоже могут быть признаками болезней сердечно-сосудистой системы, предупреждают врачи.

Если со временем такие симптомы не проходят, нужно обязательно проконсультироваться с кардиологом. Статистика неумолима: лысеющие мужчины чаше имеют проблемы с сердцем

Также нужно пойти на осмотр к врачу, если заметили на теле начали появляться желтоватые выпуклости и воспалились десны. Желтые бугры свидетельствуют о нарушениях липидного обмена в организме, а воспаленные десны – о проблемах с кровеносной системой, что в итоге может повысить риск развития сердечных недугов, отмечает Vista News.