Жир не виноват: найден новый подход к похудению

Красоту и здоровье сохранят походы в спортзал

Чтобы сбросить вес, нужно наращивать мышцы – если сфокусироваться на развитии мышечной крепости, а не на избавлении от жира, это поможет предотвратить такие недуги, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследований которых опубликованы на портале Medical Xpress. По данным экспертов, мышечная слабость понижает чувствительность к инсулину, – точно так же, как это делают неправильное питание и стрессы.

Медики напоминают, что около 40% американцев страдают от лишнего веса, который, в свою очередь, вызывает множество проблем со здоровьем. Теперь специалисты советуют больше внимания уделять наращиванию мышечной силы, а не просто избавлению от жира. Именно такой путь является наиболее эффективным для профилактики болезней сердца, считают ученые из Университета Джорджии.

Мускулы потребляют много кислорода и энергии, а также вытягивают глюкозу из крови, понижая уровень сахара в ней. Это, в свою очередь, помогает избежать развития диабета второго типа, подчеркнули ученые.