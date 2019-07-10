Ученые Росатома с успехом закончили исследования в рамках эксперимента "BEST"

Проект позволит доказать существование четвертого типа нейтрино

Состоящий в научном дивизионе Ростатома АО "ГНЦ НИИАР" провел работу в рамках уникального международного научного эксперимента "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions). Специалисты института создали исключительный искусственный источник нейтрино на основе радионуклида хром-51.

Его перевезли в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук.

Проект в области нейтринной физики призван найти элементарную частицу – "стерильного" нейтрино. Эксперты Росатома провели расчеты, которые позволили узнать, что активность хрома-51 в источнике в тот момент, когда облучение в реакторной установке завершено, равна 3,5-3,6 мегакюри. При этом, чтобы получить статистически весомые результаты эксперимента, нужна активность не менее 3 мегакюри.

"В рамках договора с ИЯИ РАН в институте были проведены расчетно-экспериментальные исследования возможности получения требуемой активности хрома-51 с использованием центральной нейтронной ловушки реактора СМ, проведено облучение металлического хрома-50 с использованием вновь разработанного уникального центрального облучательного устройства",

– поведал руководитель проекта, заместитель директора по производству АО "ГНЦ НИИАР" Александр Звир.

Специалист добавил, что из наработанного радиоактивного материала изготовили закрытый источник нейтрино.

Эксперты института во время посещения российской нейтринной лаборатории рассмотрели научные, организационные и технические вопросы, касающиеся подготовки непростого эксперимента.

Когда искусственный источник уже доставили в Баксанскую нейтринную обсерваторию, профессор Владимир Гаврин, член-корреспондент РАН, заявил, что 5 июля источник нейтрино поставили в облучательный канал галлиевого детектора, находящийся в лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа. Таким образом, начался эксперимент "BEST", первые результаты которого могут опубликовать уже в 2020-м.

Элементарную частицу нейтрино тяжело зарегистрировать, потому что она не контактирует с веществом. Исследователи полагают, что если определить характеристики нейтрино, то это поможет лучше понять физику элементарных частиц, а также фундаментальные законы Вселенной и ее развитие после Большого Взрыва.

Ученые предполагают, что проект позволит узнать, существует ли в природе четвертый тип нейтрино – "стерильные" частницы (помимо электронных, тау– и мюонных).

Эксперимент проводят на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории, которая расположена в Баксанском ущелье на Северном Кавказе. Ее создали в СССР с целью узнать побольше о нейтрино. Лаборатория также занимается внутренним строением и эволюцией Солнца, звезд, ядра Галактики и других объектов Вселенной с помощью регистрации их нейтринного излучения.

Институт ядерных исследований Российской академии наук контролирует работу проекта "BEST", в международную колларобацию которого входят 15 научных организаций не только из России, но и из США, Канады, Германии и Японии.